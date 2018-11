FSG feiert ein Schützenfest

BERGSTRASSE.Riza Aydogan war sprachlos. Das, was sich gestern im Bensheimer Sportpark West abspielte, hatte der Zotzenbacher Spielertrainer so wohl noch nie erlebt: "Eine solche Packung hatte ich niemals für möglich gehalten. Irgendwie macht sich unsere dünne Personaldecke bemerkbar." Seine in der Fußball-A-Liga ambitionierte Mannschaft ging mit 0:7 bei der FSG unter.

"Wir haben in der Höhe verdient

...