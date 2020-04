FSG Lola ist bereit für ein weiteres Jahr in der A-Liga

Lorsch/Heppenheim.Die Enttäuschung bei den Handballerinnen der FSG Lola war groß, als am 13. März der Hessische Handball-Verband (HHV) entschied, die Saison 2019/20 vorzeitig zu beenden und den aktuellen Tabellenstand als maßgeblich für Auf- und Abstieg anzusehen. Die A-Liga-Spielgemeinschaft aus Lorsch und Lampertheim stand auf dem letzten Rang, der Gang in die B-Liga schien besiegelt. Doch nun beschloss das Präsidium des HHV, dass es nach der abgebrochenen Runde keine Absteiger geben soll. Damit ist der Weg für die FSG Lola offen, auch in der nächsten Spielzeit in der Bezirksliga A anzutreten.

„Wir werden das natürlich wahrnehmen“, erklärte Lorschs Vorstandsmitglied Jörg Schwind auf Nachfrage. „Sportlich ist die A-Liga deutlich interessanter und die Mannschaft hat das Zeug dazu, hier zu bestehen“, ist er überzeugt. Auch der seitherige Trainer Florian Gleich sieht den unverhofften Klassenerhalt als Chance für die Mannschaft: „Wir hatten einige unglückliche Spiele und sind in eine ganz bittere Abwärtsspirale gekommen. Ich bin mir sicher, dass das Team in der A-Liga richtig aufgehoben ist.“

Gleich ist derzeit gemeinsam mit Jörg Schwind auf der Suche nach einem neuen Trainer für die Lolas. „Ich hatte ja schon frühzeitig gesagt, dass ich aufhören werde, genauso wie Jürgen Held, mit dem ich die Mannschaft gemeinsam gecoacht habe. Ich bin froh, dass wir inzwischen vielversprechende Gespräche mit neuen Trainern hatten“, erklärt Gleich und Schwind ergänzt: „Wir wollten die aktuelle Situation abwarten und die jetzige Entscheidung des HHV hat uns recht gegeben. Wir hoffen, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen einen neuen Trainer für die FSG präsentieren können“, so das Lorscher Vorstandsmitglied.

Der Kader wird aller Voraussicht nach unverändert beisammen bleiben, wobei auch hier das entscheidende Gespräch mit allen Spielerinnen auf Grund der Corona-Krise nicht stattgefunden hat: „Eigentlich wollten wir uns noch einmal alle zusammensetzen, aber das ging jetzt nicht mehr“, erläutert Schwind, „doch die Signale aus der Mannschaft waren sehr positiv.“

VfL-Reserve hofft auf besser Zeiten

Ein weiterer Nutznießer der Entscheidung des Hessischen Handball-Verbands, auf Absteiger zu verzichten, ist der HC VfL Heppenheim II. Als Letzter der Männer-A-Liga bleiben auch die Kreisstädter nun in der Liga und ihr Trainer Simon Meier lässt keine Zweifel daran, dass man diese Gelegenheit wahrnimmt. „Die Runde verlief nicht ideal, aber wir wollen zeigen, dass wir das besser können“, gibt sich Meier kämpferisch.

Gegenüber der abgebrochenen Spielzeit hat er in Christian Walz einen Abgang zu verzeichnen, der ins Badische wechseln wird. Dafür sind zwei neue Spieler kurz vor dem Wechsel zum HC VfL. „Da erleichtert uns der Klassenerhalt die Gespräche natürlich deutlich“, so Meier.

Der Heppenheimer Coach ist sich auch sicher, dass die Entscheidung ganz im Sinne der Vereine war: „Natürlich kommt es jetzt überraschend, aber wenn ich mich umgehört habe, dann wurde immer öfter gesagt, dass eine Reglung ohne Absteiger, aber mit Aufsteigern, die sportlich fairste ist.“ tip

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.04.2020