FSG-Turniere mit und ohne Sieger

Bensheim.Die Bensheimer Weststadthalle gehört am Wochenende den FSG-Fußballern und ihren Gästen mit insgesamt 48 Mannschaften beim 5. Fair-Play-Hallencup. Den Auftakt machen traditionell heute die Alten Herren, am Samstag und Sonntag sind dann die Jugendmannschaften von den C-Junioren bis zu den Bambini im Einsatz.

Los geht’s bei den Oldies um 18.30 Uhr in zwei Fünfergruppen, die beiden Erstplatzierten bestreiten um 22 Uhr das Endspiel. Gastgeber FSG bekommt es in Gruppe A mit TSV Auerbach, SG Schwanheim/Einhausen, Tvgg Lorsch und TV Lampertheim zu tun, in Gruppe B treten FC 07 Bensheim, SV Schönberg, Starkenburgia Heppenheim, SV Unter-Flockenbach und TSV Weiher an.

Belohnung für die Kleinsten

Gemäß dem Fair-Play-Turniermodus werden bei den Kleinsten keine Gesamtsieger ermittelt. „Jeder ist Erster“, heißt es in der Einladung für die F-Junioren (acht Mannschaften, Sonntag 9 bis 13 Uhr) und Bambini (zehn Mannschaften, Samstag 9 bis 12 Uhr). Bei der Siegerehrung bekommen alle eine Belohnung.

Außerdem sind an den beiden Turniertagen jeweils mit Gruppen- und Endspielen im Einsatz: D-Junioren (zehn Mannschaften, Sa. 13 bis 18.30 Uhr), C-Junioren (sechs Mannschaften, Sa. 19 bis 21.30 Uhr) und E-Junioren (zehn Mannschaften, So. 13.30 bis 19 Uhr). kr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.02.2019