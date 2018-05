Anzeige

Bensheim.Wieder einmal hat die FSG Bensheim auf der Zielgeraden ein Remis oder sogar einen Sieg aus der Hand gegeben. Das Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A verlor gestern Abend sein vorgezogenes Heimspiel 1:2 (1:0) gegen den SV Unter-Flockenbach II, der damit den Klassenerhalt unter Dach und Fach brachte.

Zur Pause hätten die Gastgeber klarer führen können als durch das Tor von Dushaj. Die FSG verzeichnete neben Pfostenschüssen von Dushaj und Muzhaqui weitere Chancen, von Unter-Flockenbach war bis zur Pause kaum etwas zu sehen. Der zweite Abschnitt verlief ausgeglichener, ohne dass die Bensheimer Führung zunächst endgültig in Gefahr geriet. Doch dann kam es knüppeldick. Nach dem Ausgleich in der 88. Minute führte ein vertändelter Ball an der eigenen Strafraumgrenze sogar noch zum 1:2.

FSG Bensheim: Rothaler – Hill, Schitz, Bahar, Dogan, Dushaj, Muzhaqui, Buraku, Ettahiri, Koperly, Bostan. – Eingewechselt: Bytyqi, Tekin, Demir.