Einhausen.Die Fußball-C-Junioren des FSV Einhausen holten souverän die Meisterschaft in der Kreisliga A. Damit haben sie sich für die Aufstiegsspiele zur Gruppenliga qualifiziert. Zum Hinspiel erwarten sie morgen (Mittwoch, 18.30 Uhr) die TS Ober-Roden II, das Rückspiel findet am Samstag um 14 Uhr statt.

Der Vorsprung der Einhäuser auf den Tabellenzweiten JSG Lörzenbach/Mitlechtern betrug am Ende 13 Punkte. In 16 Partien holte der FSV-Nachwuchs 14 Siege, ein Unentschieden und musste nur eine Niederlage hinnehmen. Auch das Torverhältnis von 58:8 Toren ist das mit Abstand beste der Liga.

Neben den Einhäusern haben sich auch die A-Junioren der JSG Gadernheim/Brandau und die D-Junioren der TSV Auerbach für die Gruppenliga-Aufstiegsspiele qualifiziert. Während Gadernheim/Brandau ebenfalls am Mittwoch ein Heimspiel bestreitet (Rückspiel am Samstag), treten die Auerbacher erst am Sonntag und dann im Rückspiel am kommenden Dienstag in Aktion. red/Bild: Gärtner