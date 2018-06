Anzeige

John-Patrick Kraft holte sich den Titel in der Ak 20 über 100 m Schmetterling, Zweiter wurde er über 400 m Freistil. Tanja Heinze (Ak 50) holte sich ebenfalls über 400 m Freistil den Titel in ihrer Altersklasse, über die Kurzdistanz 100 gab es in dieser Lage noch Bronze.

Für Kerstin Rudert (Ak 45) verbuchte zwar Top-Ten-Platzierungen (u. a. 4. über 100 m Rücken), aber es reichte nicht zu einem Podestplatz. Heinz Lautenschläger (Ak 80) haderte bei seinen beiden Starts mit seinen Disqualifikationen durch die Schiedsrichter.

Schnelle Generalprobe

Im Freiwasser-Schwimmen vertritt Ulrich Schulze-Ganzlin erfolgreich die SSG Bensheim. Zur Vorbereitung auf die hessischen Meisterschaften der Masters startete er in Heddesheim bei den Internationalen Baden-württembergischen Meisterschaften. Er schlug in der Ak 60 als Dritter über 5 km im Heddesheimer See nach 1:17,10,35 Std. an.

Damit zeigte sich Schulze-Ganzlin sehr zufrieden, „denn ich habe mich um fast zwei Minuten gegenüber meiner Deutschen Meisterschaftszeit vor vier Jahren, als ich Fünfter wurde, verbessert.“ Am folgenden Tag sprang für den Bensheimer Masters über 2,5 km sogar der zweite Platz in 37,33,01 Min. heraus – damit lag er nur sehr knapp über seiner persönlichen Bestzeit.

Eine Woche später ließ Ulrich Schulze-Ganzlin bei den hessischen Freiwassermeisterschaften in Großkrotzenburg die Konkurrenz in seiner Altersklasse über 2,5 Kilometern in 38:41,30 Min. hinter sich.

„Im Gegensatz zu Heddesheim musste ich diesmal einen großen Teil alleine und somit ohne Gruppenunterstützung schwimmen, da sich das Teilnehmerfeld sehr schnell auseinanderzog“, begründete der Meisterschwimmer, warum er diesmal länger als bei der Generalprobe benötigte. Dennoch freute er sich natürlich über den Gewinn des Hessentitels. ker/Bild: Herrmann

