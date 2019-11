Fünfte Pleite in Folge

Bensheim.Wieder wurde es nichts mit einem Erfolg für die HSG Bensheim/Auerbach II. Im fünften Spiel in Folge verloren die Oberliga-Handballerinnen. Dieses Mal stand einem Erfolg die HSG Lumdatal im Wege, die nach einem 27:26 (10:13)-Sieg die Punkte mitnahm.

Für Bensheims Trainerin Lisa Mößinger ist es derzeit einfach nicht zu fassen: „Wir spielen wie zuletzt wirklich keinen schlechten Handball, doch am Ende reicht es einfach nicht. Wir brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis, damit die Mädels aufhören an sich selbst zu zweifeln. Irgendwie müssen wir aus dem Schlamassel raus und weiter kämpfen. Irgendwann ist das Glück auch wieder auf unserer Seite.“

Die Bensheimerinnen kamen eigentlich sehr gut in die Partie, führten mit 10:6 und waren ordentlich im Spiel. Selbst im zweiten Abschnitt führten die Schützlinge von Lisa Mößinger noch mit 24:21, ehe sie wieder in der Schlussphase das Spiel aus der Hand gaben. Am Ende standen sie nach der 26:27-Niederlage wieder mit leeren Händen da und rutschten in der Tabelle auf den drittletzten Rang ab, sind mit 2:10 Punkten gleichauf mit Schlusslicht Hoff und damit weit vom Saisonziel, einem Platz im vorderen Drittel, entfernt. – HSG-Tore: Nina Rädge (7/5), Bartaseviciute (5), Lüdtke (4), Orth, Scheffler (je 3), Kim Rädge (2), Selina Schmidt, Gürtelschmied (je 1). pfl

