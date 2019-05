Für beide die letzte Chance im Abstiegskampf

Fürth/Heppenheim.Die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende dieser Saison sechs Mannschaften aus der Fußball-Gruppenliga absteigen, ist recht hoch. Aus der Verbandsliga droht die SG Unter-Abtsteinach herunterzukommen, die Liga soll zudem in der Runde 2019/20 nur noch 17 statt bisher 18 Mannschaften umfassen. Keine guten Nachrichten für den FC Fürth und den FC Sportfreunde Heppenheim vor dem direkten Vergleich am

...