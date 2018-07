Für den SSV gehen vier tolle Jahre zu Ende

Spielertrainer Abedin Reqica wird mit dem SSV Reichenbach nach dem Aderlass zukünftig kleinere Brötchen backen müssen. © Pfliegensdörfer

Reichenbach.In der vergangenen Saison bastelte der SSV Reichenbach lange an seinem dritten Aufstieg in Folke binnen vier Jahren, doch am Ende reichte es „nur“ zu Tabellenplatz vier in der Abschlusstabelle der Fußball-Kreisliga A. „Diese Platzierung war einfach nur sensationell“, lobt Peter Gehrisch die erste Mannschaft des Lautertal-Clubs noch einmal in höchsten Tönen.

Angesprochen auf die

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2495 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.07.2018