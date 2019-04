Für die Flames ein gebrauchter Abend

Metzingen/Bensheim.„Es gibt so Tage, da geht nicht viel zusammen.“ Tiefgehende Ursachenforschung war bei Heike Ahlgrimm nicht angesagt nach der 20:33 (8:17)-Niederlage der HSG Bensheim/Auerbach bei TuS Metzingen am 23. Spieltag der Frauenhandball-Bundesliga. „Wir waren heute chancenlos, das muss man als Sportler manchmal einfach so hinnehmen. Wir werden das kurz analysieren, dann heißt es: Mund abwischen und

...