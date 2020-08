Für Flames der vorletzte Test

Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach hat den Test gegen die Kurpfalz Bären Ketsch gewonnen. Mit 30:25 (12:12) setzten sich die Flames im Duell der beiden Frauenhandball-Bundesligisten durch. Das Match fand am frühen Samstagabend in der Trainingshalle der TSV Auerbach am Weiherhausstadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Für die HSG-Handballerinnen trafen Ines Ivancok (7) und Alicia Soffel (6)

...