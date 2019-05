Für Heike Ahlgrimm ist es „noch nicht wirklich greifbar“

Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach war früh dran in dieser Saison mit dem Klassenerhalt in der Frauenhandball-Bundesliga. Bereits am viertletzten Spieltag war der Abstiegskampf beendet für die Flames. Im ersten Durchlauf nach dem Aufstieg landete die HSG im Vorjahr mit 12:40 Punkten auf Position zwölf im Abschlussklassement (und damit genau einen Platz vor den Abstiegsrängen), das zweite Jahr im

...