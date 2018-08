Für LG-Athleten zu starke Konkurrenz

Bensheim.„Ich bin nicht ganz zufrieden, aber das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen“. Dieses treffende Fazit zog Nicolas Gelbarth über sein Abschneiden bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Altersklasse U 16 in Wattenscheid. Über 300 Meter Hürden kam das Talent der LG VfL/SSG Bensheim in 42,99 Sekunden nahe an seine persönliche Bestzeit heran und verpasste den A-Endlauf nur um vier zehntel Sekunden. Bis zur letzten Hürde lag Nicolas im schnellsten von drei Vorläufen auf Final-Kurs, ehe ihn die Kräfte verließen.

Florian Schäfer und Sophia Wolf, waren bei der DM in Rostock am Start. Über 400 Meter bei der U 18 kam Florian in 51,59 Sekunden als Vorlauf-Dritter ins Ziel. „Selbst für das B-Finale hätte er seine Bestleistung um zwei Zehntel steigern müssen. Das hat leider nicht geklappt. Dennoch hat er auf diesem Niveau wertvolle Erfahrung sammeln können“, war Trainer Markus Forster nicht unzufrieden mit dem Abschneiden des Hessenmeisters.

Über 800 Meter bei der U 20 blieb Sophia unter ihren Möglichkeiten und verpasste das Finale in 2:18,67 Minuten in ihrem unruhigen Vorlauf um mehr als zwei Sekunden. Die vierte LG-Athletin mit DJM-Norm, Jana Pätzel, hatte aus privaten Gründen auf einen Start über 400 Meter bei der U 18 verzichtet. fo

