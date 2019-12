Für Nibelungen wird die Luft immer dünner

Breitengüßbach/Lorsch.Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Kegle-Bundesliga schwinden in den Reihen des SKC Nibelungen Lorsch weiter. Nach der 3:5 (3519:3716)-Niederlage beim TSV Breitengüßbach am ersten Rückrunden-Spieltag beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer schon fünf Punkte. „Es sieht böse aus, zumal die mitgefährdeten Amberger gegen Hirschau mit 7:1 gewonnen haben. Jetzt haben wir schon fünfmal mit

...