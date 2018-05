Anzeige

Schwanheim.Beim SV Schwanheim läuft es derzeit in der Fußball-Kreisliga C alles andere als rund. Das stellt auch die jüngste 0:5-Niederlage bei der SG Hüttenfeld unter Beweis. Obwohl die Blau-Gelben den eigentlichen Abstiegs-Relegationsplatz zwölf nicht mehr verlassen können, ist die Gefahr ein Spieltag vor Saisonende offenbar gebannt. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen und daraus resultierenden Abstiegs-Neuregelungen wird es nämlich nur noch maximal zwei Direktabsteiger (SG Riedrode II, TSV Elmshausen) und einen Relegationsteilnehmer (FV Biblis II) geben.

Planungen für die C-Liga

So schaut man im Lager des SV Schwanheim dem letzten Auftritt auf eigenem Platz gegen den Tabellensechsten TSV Gras-Ellenbach relativ gelassen entgegen. „Wir können uns in der Tabelle nicht mehr bewegen – weder nach vorne noch nach hinten. Wir gehen auch fest davon aus, dass wir in der kommenden Saison weiter in der C-Liga spielen werden. Dennoch wollen wir versuchen, einen versöhnlichen Abschluss zu feiern“, meinte Paul McNally im Vorfeld. „Gras-Ellenbach ist sehr stark und derzeit gut drauf. Wenn sie anfangs nicht einige Probleme gehabt hätten, würden sie in der Tabelle weiter oben stehen“, zollt der SV-Trainer dem letzten Gegner gehörigen Respekt.

Fehlen werden dem SV Schwanheim am Sonntag Timo Scheid (Oberschenkelprobleme) und Özcan Sogukcesme (Fußbruch). rs