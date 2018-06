Für SG Einhausen geht es aufwärts

Für Trainer Uwe Bertsch geht es mit der SGE eine Klasse höher. © Neu

Bergstraße.Die SG Einhausen kommt zu späten Ehren und steigt in die Fußball-Gruppenliga Darmstadt auf. Der Verbandsspielausschuss beschloss in seiner gestrigen Sondersitzung, dass alle drei Teilnehmer der Relegationsrunde nun in der Gruppenliga Platz finden, in der es zu zahlreichen Derbys kommen wird. Denn mit der SGE sowie dem VfR Fehlheim, FC 07 Bensheim, FC Sportfr. Heppenheim, FC Fürth, SV

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.06.2018