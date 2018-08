Für TCB-Senioren der zweite Aufstieg in Folge

Bensheim.Die Herren 70 des Tennisclubs Blauweiß Bensheim feiern ihren zweiten Aufstieg in Folge. Mit einem 4:2-Sieg gegen RW Groß-Gerau schlossen sie die Medenrunde in der Gruppenliga mit 14:0 Punkten ab und schlagen im nächsten Jahr in der Verbandsliga auf. Gegen Groß-Gerau punkteten Hans Blechner, Bernhard Scharf und Hubert Aker in den Einzeln sicher in zwei Sätzen. Den für den Sieg entscheidenden vierten Punkt holte das erste Doppel Blechner/Kahnt in zwei Sätzen. Die Herren 70 spielten in der Medenrunde 2018 mit (v.l.) Hubert Aker, Gerhard Geil, Franz Turber, Mannschaftsführer Bernhard Scharf, Ludwig Roß, Rolf Kahnt und Hans Blechner. red/Bild: Neu

