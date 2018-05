Anzeige

Bensheim.Der Siegeszug des VfL Bensheim II im Basketball-Bezirkspokal wurde im Halbfinale gestoppt. 46:95 (28:51) verlor die Mannschaft in eigener Halle gegen die SKG Roßdorf II.

Beide Teams hatten junge Spieler aus der Regionalliga im Aufgebot, aber die Gäste wirkten von Beginn an selbstbewusster. So zogen die schnellen Flügelspieler immer wieder zum Korb und provozierten Fouls und Freiwürfe. Bensheim hielt durch Distanzwürfe dagegen, der Weg zu leichteren Erfolgen am Brett war aber meist durch die robusten Roßdorfer versperrt. Als die Gäste dann auch noch von außen trafen und unter anderem vier Dreier in Folge versenkten, war die Moral des VfL bereits gebrochen (25:45).

Sowohl im Angriff wie in der Verteidigung schien man wie gelähmt. Die Tugenden aus den vergangenen Runden, als man reihenweise klassenhöhere Teams aus dem Wettbewerb warf, hatten die jungen Akteure an diesem Tag zu Hause gelassen.