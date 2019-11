Für VfL Wiedersehen mit Julius Kraus

Bensheim.Die Regionalliga-Basketballmannschaft des VfL Bensheim muss am Wochenende auswärts ran. Am Sonntag um 18 Uhr sind die Lohnes-Mannen beim ASC Theresianum Mainz gefordert. Die Gastgeber sind Absteiger aus der 1. Regionalliga und belegen derzeit den zehnten Tabellenplatz. Julius Kraus – ein Bensheimer, der studienbedingt in Mainz weilt – ist einer der besten Schützen der Gastgeber.

Der VfL reist nach dem bisherigen Saisonverlauf als Favorit in die rheinland-pfälzische Hauptstadt. Nach dem deutlichen Sieg am Wochenende gegen Makkabi Frankfurt wäre alles andere als ein weiterer Sieg eine faustdicke Überraschung. Mainz musste am letzten Spieltag eine 52:78-Niederlage in Bad Bergzabern hinnehmen, bei der Julius Kraus mit 15 Punkten Topscorer der Mannschaft war. Nach derzeitigem Stand hat der VfL mit einigen Verletzungen zu kämpfen, der Trainer hofft, bis zum Sonntag wieder alle an Bord zu haben. red

