Für Waldhof heißt der Alltag Jena

Mannheim.Nach dem Pokalfest gegen Eintracht Frankfurt folgt für den SV Waldhof Mannheim die Rückkehr in den Alltag der 3. Fußball-Liga. Und diese Realität heißt FC Carl Zeiss Jena, Sonntag, 14 Uhr, Ernst-Abbe-Sportfeld. Trainer Bernhard Trares ist davon überzeugt, dass sein Team der nicht auszuschließenden Gefahr widersteht, bei der Aufgabe in Ostthüringen noch die knapp verpasste Sensation gegen den namhaft besetzten Europapokal-Teilnehmer im Hinterkopf zu haben. „Die Mannschaft war sicher ein Stück weit enttäuscht, weil das Ziel nicht so weit weg war. Aber dann verarbeitet man das, hat einen freien Tag und kommt frisch zurück“, sagt der 53-Jährige vor dem Spiel beim noch punktlosen Tabellenletzten.

Die Jenaer sind mit riesigen Problemen und vier Niederlagen aus vier Spielen in die Saison gestartet, der aus der Jugend des Karlsruher SC stammende Trainer Lukas Kwasniok erkannte nach dem 0:2 gegen Braunschweig in einem frühen Anflug von Resignation sogar einen „Klassenunterschied“. Doch davon will sich Trares auf keinen Fall blenden lassen. „Wir wären ganz schön naiv und dumm, wenn wir als Aufsteiger einen Gegner unterschätzen würden.“

Personell sieht es für den SVW gut aus. Neben den Langzeitverletzten Jesse Weißenfels, Raffael Korte und Jan Just fehlt nur Außenstürmer Silas Schwarz, er knickte im Training um. alex/mm

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.08.2019