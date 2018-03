Fürth-Szenario wiederholt sich nicht

Anzeige

Fehlheim.Der Auftritt des VfR Fehlheim im Heimspiel der Fußball-Gruppenliga gegen Hassia Dieburg war weit von den Vorstellungen Martin Weinbachs entfernt, unterm Strich stimmte aber zumindest das Endergebnis den Fehlheimer Trainer zufrieden. Mit 4:2 (1:0) haben seine „Rasenspieler“ dieses Duell für sich entschieden, überzeugend war der Auftritt des VfR aber nicht unbedingt.

Weinbach kritisierte nach dem Schlusspfiff zum einen die Laufbereitschaft seiner Mannschaft (vor allem im ersten Spielabschnitt), zum andere wirkte das Fehlheimer Spiel über weite Phasen auch ideenlos. In der zweiten Spielhälfte wusste sich der VfR aber zu steigern und verstand es zudem, die Unzulänglichkeiten im Dieburger Spiel zu nutzen, so dass man am Ende den Platz als verdienter „Arbeitssieger“ verlassen konnte.

Max Schwerdt (4.) sorgte für eine frühe 1:0-Führung der Gastgeber, doch dieser Treffer ließ sich nicht unbedingt Spielfreude und Spielfluss bei den Fehlheimern aufkommen. Vieles blieb bis zum Pausenpfiff Stückwerk, und als Torsten Schnitzer kurz nach dem Seitenwechsel durch einen zweifelhaften Strafstoß zum 1:1 ausglich, befürchteten viele ein ähnliches Szenario wie in der Vorwoche gegen den FC Fürth, als man das Spiel in der zweiten Hälfte aus den Händen gab.