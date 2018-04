Anzeige

Bensheim/Lorsch.Der SC Olympia Lorsch hat den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A gemacht, denn gestern Abend gab es einen 2:1-Sieg beim FC 07 Bensheim II. Damit baute der Spitzenreiter seinen Vorsprung auf neun bzw. zehn Zähler aus. Die Olympia musste sich mächtig strecken im Weiherhausstadion, um den Dreier einzufahren. Die Siegtore fielen erst in den Schlussminuten. „Aufgrund der kämpferischen Leistung hätten wir einen Punkt verdient gehabt“, so Markus Franke vom FC 07-Spielausschuss.

In der ersten Halbzeit verlief das Match ausgeglichen. Die Bensheimer gingen nach einem Freistoß von Gehrig durch Nischwitz in Führung. Lorsch erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck und war tonangebend. Auf der Zielgeraden drehte der Primus schließlich die Partie. Cin verwandelte zunächst einen Foulelfmeter zum Ausgleich, Daniel Geiss traf nach einer Flanke aus dem Halbfeld per Kopf in der Nachspielzeit.

FC 07 II: Schweizer - Wiegand, Knödler, Roa Pozo, Kaffenberger, Linke, Gehrig, Dejan Huseinovic, Arsan, Nischwitz, Kloster. - Eingewechselt: Schmitt, Hutter, Alhamo.