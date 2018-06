Fußball in Russland nicht Nummer eins

© homas Neu

Bensheim.Vor einigen Tagen hat es in Jekaterinburg geschneit, erzählt Andrej Bondarev. „Nicht viel, aber ein bisschen.“ Leichter Schneefall Anfang Juni ist nicht ungewöhnlich in Jekaterinburg, sagt Bondarev. Der 43-Jährige stammt aus der Metropole am Uralgebirge. Von seinen Eltern, die in der viertgrößten Stadt Russlands (1,5 Millionen Einwohner) leben, wird der Wahl-Bensheimer, der beim VfR Fehlheim

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4500 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.06.2018