Fußball rollt in Hessen möglichst weiter

Frankfurt/Bergstraße. Trotz steigender Corona-Infektionszahlen und einem landesweiten Inzidenz-Durchschnittswert von über 80 (nur sieben der 26 Landkreise liegen noch unter 50) lässt der Hessische Fußballverband (HFV) den Ligaspielbetrieb generell weiterlaufen und wartet auf ein klares Signal der Politik.

„Orientiert am Eskalationskonzept (Ampelsystem) des Landes Hessen beobachtet der HFV die Lage vor Ort sehr genau und steht in engem und regelmäßigen Austausch mit den zuständigen Behörden. Die derzeit geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus werden dabei vollumfänglich von Verband und Vereinen umgesetzt. Zielführend kann und muss es aber sein eine landesweit einheitliche Regelung bezüglich des Ampelsystems zu finden. Daher bittet der Verband die Landespolitik in deren Eskalationskonzept für die einzelnen Warnstufen einheitliche Rahmenbedingungen für den Sport in allen hessischen Kreisen und Kommunen zu schaffen. Dies würde ganz erheblich dazu beitragen, dass Unsicherheiten bei den vielen Ehrenamtlichen vermieden werden, deren Verantwortung schon jetzt enorm ist“, heißt es in einer Mitteilung nach einer HFV-Vorstandssitzung.

Die Gesundheit der Fußballer stehe dennoch weiter an oberster Stelle. Sollte die Erforderlichkeit bestehen, den Spielbetrieb vorübergehend auszusetzen, so werde dies verantwortungsvoll vor Ort entschieden: „Der HFV hält weiterhin an seiner Linie fest, den Spielbetrieb dort, wo er verordnungsmäßig möglich ist, aufrechtzuerhalten. Er appelliert daher nochmals insbesondere auch an die Zuschauer, die zu den Spielen kommen, sich an die Hygiene- und Abstandsregelungen zu halten.“ Am kommenden Donnerstag (29.) will der Verbandsvorstand die Pandemie-Lage neu bewerten. hs

