Fußballspiele im Kreis für heute abgesagt

Bergstraße. Also nun doch! Auf Druck der Vereine hat der Bergsträßer Kreisfußballausschuss wegen der hierzulande hohen Corona-Infektionszahlen entschieden, dass alle Punktspiele in den Kreisligen am heuttigen Sonntag kurzfristig abgesetzt werden - und zwar "aufgrund der damit verbundenen Sorgen der Vereine um die Gesundheit der Spieler und Vereinsmitglieder", so die Begründung von Kreisfußballwart mit einem Rundschreiben an alle betreffenden Clubs: "Nach Rücksprache mit dem Verband und dem politischen Kreis Bergstraße werden wir im Laufe der kommenden Woche über das weitere Vorgehen entscheiden."

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 25.10.2020

Schließlich zog auch die überregionale Gruppenliga Darmstadt, so dass unter anderem die Heimspiel der VfR Fehlheim und FC Sportfreunde Heppenheim gegen Mümling-Grumbach bzw. gegen Geinsheim sowie das Nachbarderby zwischen dem FC Alsbach und FC 07 Bensheim heute NAchmittag nicht stattfinden werden. hs