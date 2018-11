Futsal-Dragons in der Hessenauswahl

Bergstraße.Das südhessische Futsal-Team „Bergstraße Dragons“ vom Verein Active Learning spielt nicht nur eine gute Rolle in der Verbandsliga dieser offiziellen Hallenfußball-Variante. Nun wurden auch noch sieben seiner Spieler für die Futsal-Hessenauswahl nominiert. „Wir freuen uns sehr, dass wir das hessische Auswahlteam in dieser Saison unterstützen können“, sagte Dragons-Trainer Hauke Lerchl.

Neben den beiden Leistungsträgern Yves und Henrik Lerchl, die das Team bereits seit zwei Jahren bereichern, sind nun auch Kevin Krezdorn, Christoph Schamber, Jafar Amiri, Ramez Mohammadi und Yoel Ghirmay Tesfamariam im hessischen Aufgebot. Christoph Schamber aus Bürstadt kann allerdings berufsbedingt und aufgrund verschiedener sportlicher Aktivitäten (Schiedsrichter, DFB Stützpunkttrainer) nicht an den Auswahlmaßnahmen teilnehmen.

Alle Dragons-Spieler haben sich diese Auszeichnung durch ihre Leistungen im Training sowie an den Spieltagen erarbeitet. Der Verein freut sich darüber, dass der gewünschte Integrationscharakter so toll gefruchtet hat. Highlights für die Hessenauswahl sind die Süddeutsche Meisterschaft in Stuttgart im Dezember und das Landesauswahlturnier Anfang Januar in Duisburg. Das Bild zeigt (v.l.) Ramez Mohammadi, Jafar Amiri, Henrik Lerchl, Kevin Krezdorn und Yoel Ghirmay Tesfamariam. Es fehlen: Yves Lerchl und Christoph Schamber. red/Bild: Lerchl

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.11.2018