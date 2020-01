Futsal-Kreismeisterschaft geht weiter

Bergstraße.Am Wochenende wird die Hallenfußball-Kreismeisterschaft (Futsal) der Jugend fortgesetzt. Die erste Entscheidung fällt am Samstag bei den C-Junioren, die in Mörlenbach in zwei Gruppen die Teilnehmer für die Halbfinals (ab 16 Uhr) ermitteln. Das Endspiel beginnt um 16.45 Uhr.

In Fürth beziehungsweise Mörlenbach tragen die A- und B-Junioren am Sonntag in jeweils drei Gruppen ihre Vorrunden aus. Das Finale findet für beide Altersklassen am 9. Februar (Sonntag) in Rimbach statt. Ebenso das der D-Junioren, die am Samstag (1.) in zwei Gruppen in Hofheim die Zwischenrunde spielen. Unser Bild entstand bei der C-Junioren-Vorrunde in Bensheim beim Spiel TSV Auerbach – SV Zwingenberg (in gelben Trikots). kr/Bild: Neu

