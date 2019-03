Gadernheim baut die Tabellenführung aus

Bergstraße.Der TSV Gadernheim baute seinen Vorsprung an der Spitze der Fußball-Kreisliga D aus. Während Gadernheim in einer einseitigen Partie bei Italia Bensheim II zu einem 4:0 (1:0)-Sieg kam, der aufgrund der Vielzahl an Chancen höher hätte ausfallen müssen, patzte der Lautertaler Konkurrent und Verfolger TSV Elmshausen gewaltig, kam er doch bei Olympia Lorsch II mit 2:8 (0:3) unter die Räder.

Feher zum 1:6 (61.) und Simon zum 2:7 (73.) konnten bei Gegentreffern von Schlagloth (3), Gatscha, Bäumer (je 2) und Neudecker nur Ergebniskosmetik betreiben. Beim Gadernheimer Sieg netzten Walter, Eichhorn (2) und Schmidtke ein.

Obwohl kein Unparteiischer erschien und mit Einverständnis der Gäste vom VfR Bürstadt II die SG Lautern einen Schiedsrichter stellte, entwickelte sich eine faire Partie, die die Lautertaler klar mit 7:1 (4:1) durch Tore von Hill (6.), Mößinger (19., 23., 52.) und Jannik Degenhardt (60., 78.) für sich entschieden. Nach 1:0-Pausenführung durch Dyduch musste sich der SV Schönberg mit einem 1:1-Unentschieden bei Waldesruh Lampertheim begnügen. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.03.2019