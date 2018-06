Anzeige

Gadernheim.Der TSV Gadernheim greift morgen (16 Uhr) in die Aufstiegsrunde um den freien Platz in der Fußball-Kreisliga C ein und hat dann gleich zwei Vorteile. Die Lautertaler hatten am Donnerstag die Gelegenheit, die beiden Kontrahenten zu beobachten – der FC Ober-Abtsteinach II setzte sich 2:1 beim FC Waldesruh Lampertheim durch.

Zweiter Vorteil: Der TSV Gadernheim hat morgen im Duell der beiden ersten Mannschaften in dieser Relegation das Heimrecht gegen Waldesruh. Und: Wenn der Zweite der D-Liga I am Donnerstag beim FC Ober-Abtsteinach II antritt, kann der Gegner möglicherweise nicht – wie sonst bei zweiten Mannschaften üblich – auf zusätzliche Spieler aus der ersten Mannschaft zurückgreifen, weil diese selbst in der Kreisoberliga-Relegation im Einsatz war. Die Odenwälder haben den TSV ohnehin zum Favoriten der Aufstiegsrunde ausgerufen.

Für Gadernheims Trainer Nico Pritsch sind die Eindrücke vom Spiel am Donnerstag nur bedingt verwertbar, weil beide Mannschaften unter der großen Hitze zu leiden hatten. „Beide haben vorn ihre Stärken, aber auch Defizite in der Abwehr, die wollen wir ausnutzen“, ist Pritschs primäre Erkenntnis: „Waldesruh Lampertheim ist im Spielaufbau anfällig, wenn sie gleich Druck vom Gegner bekommen.“