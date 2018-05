Anzeige

Bergstraße.Der TSV Gadernheim konnte zum Saisonfinale in der Fußball-Kreisliga D nicht in Bestbesetzung antreten, kam aber zu einem ungefährdeten 4:0-Sieg gegen den TSV Reichenbach II. Wichtig war vor allem, dass es im Hinblick auf die Relegation keine Verletzungen gab. Trautmann sorgte mit Toren in der 12., 16. und 26. Minute für den 3:0-Pausenstand, Raupbach traf zum 4:0.

SG Lautern – TSV Hambach II 0:2. Auf Lauterner Seite ließ Trainer Mößinger die Spieler ran, die zuvor nicht so viele Anteile hatten. Hambach profitierte von der Absage des Spiels der ersten Mannschaft und siegte nach einer starken Leistung verdient durch Tore von Kittel (26.) und Rettig (45.). kr