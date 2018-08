Anzeige

Bergstraße.Zweites Spiel, zweiter Sieg für den TSV Gadernheim in der Fußball-D-Liga. Nach kampfbetonter erster Hälfte setzten sich die Lautertaler mit spielerischer Dominanz verdient mit 3:0 (1:0) gegen den SV Schönberg durch, der in der 70. Minute noch Tobias Freitag per Roter Karte verlor. Koszarny eröffnete per Eigentor nach einer Pauling-Flanke den Trefferreigen (39.). Schneider (wiederum war Pauling beteilgt/52.) und Tümer nach Schneider-Flanke (65.) erhöhten.

Ohne Spielertrainer Martin Mößinger (privat verhindert) ließ die SG Lautern den letzten Biss vermissen und kassierte trotz Führung durch Jannik Degenhardt eine 1:2-Niederlage bei Nordh./Wattenheim II. hs