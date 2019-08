Gadernheim schon heute gegen Gronau

Bergstraße.Gleich zweimal binnen vier Tagen müssen der TSV Gadernheim (10. Platz/1 Punkt) und die SG Gronau (7./3) in der Fußball-Kreisliga C ran. Am heutigen Donnerstag, 19.30 Uhr, steht das Nachholspiel zwischen den beiden Kontrahenten in Gadernheim auf dem Programm. Am Sonntag, 15.15 Uhr, treffen die Gronauer auf eigenem Platz auf Eintracht Bürstadt II, während die Lautertaler zur gleichen Zeit bei

...