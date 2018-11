Gadernheim siegt, Elmshausen patzt

Bergstraße.Der TSV Gadernheim hat seine Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga D durch einen 3:0-Sieg beim SV Schönberg ausgebaut. Dan Pauling (22.) und Felix Eichhorn (35. und 68.) schossen die Tore für die Gäste, die noch weitere gut Chancen hatten. In der Schlussminute scheiterte Sascha Pritsch mit einem Foulelfmeter an SV-Torhüter Jacek Dyrcz.

Für den TSV Elmshausen gab es im Verfolgerduell eine 2:3-Niederlage bei Waldesruh Lampertheim. Niklas Rettig (40.) und Luca Vidovic (44.) trafen zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung der Gäste.

Die SG Lautern kam zu einem verdienten 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen die SG Nordheim/Wattenheim II. – SG-Tore: 1:0 und 2:0 Mößinger (5., 12.), 3:2 Markus Hill (89./Foulelfm.). kr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.11.2018