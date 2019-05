Gadernheim siegt gegen Elmshausen

Bergstraße.Ein lockerer „Sommerkick“ (so Gadernheims Abteilungsleiter Frietjof Altetiemann) war das Spitzenderby der Fußball-Kreisliga D, das Meister TSV Gadernheim verdient 2:0 vor 150 Zuschauern gegen den Vize TSV Elmshausen gewann. Der Gast schonte zahlreiche Spieler im Hinblick auf die Relegation, in der die Elmshäuser am Donnerstag den SV Schwanheim empfangen, aber auch Gastgeber Gadernheim musste ohne sieben Stammspieler auskommen.

Die Tore zum verdienten Sieg der überlegenen Gadernheimer erzielten Felix Eichhorn (2.) und Sascha Pritsch (70.). Die größte Chance für Elmshausen hatte Vidovic, der in der 75. Minute mit einem Foulelfmeter an Gadernheims Torwart Konrad scheiterte.

SG Einhausen II – SG Lautern 5:2. Tore f. SGL: Ch. Hill (Elfmeter), Elzabi. kr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.05.2019