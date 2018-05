Anzeige

Bergstraße.Eine Woche nach der Meisterschaft des FC Italia Bensheim ist in der Gruppe I der Fußball-Kreisliga D die zweite und letzte Entscheidung vorzeitig gefallen. Der TSV Gadernheim machte mit dem 3:0-Erfolg beim SV Mittershausen durch Treffer von Ali Tümer (19.), Marcel Schneider (48.) und Kögel (77.) seine Teilnahme an der Aufstiegsrelegation perfekt. Diese wird der Olympia Lorsch II in der Gruppe II nun wohl verpassen, nachdem er sich im Derby gegen die Tvgg II einen 1:2-Ausrutscher geleistet hat.

Die Olympianer haben nämlich den direkten Vergleich gegen den punktgleichen FC Waldesruh Lampertheim verloren. In der Gruppe I kann Gadernheim den FC Italia Bensheim nicht mehr von Rang eins verdrängen, da dieser am letzten Spieltag drei Punkte kampflos zugesprochen bekommt, weil der SC Rodau II ja nicht mehr am Spielbetrieb teilnimmt. Seine letzte Aufgabe löste der Rückkehrer in die C-Liga erfolgreich, setzten sich die Bensheimer doch erwartungsgemäß mit 6:2 beim TSV Reichenbach II durch. Die Lautertaler ließen sich aber bis Mitte der zweiten Halbzeit nicht abschütteln und waren durch Tore von Schäfer und Knappe zum 2:3 dran. Für Italia trafen Tesanovic, Thobe, Recupero (2), Renato Lucic und Elias. hs