Gadernheim will in eins der Endspiele

Lautertal.Bereits zum 42. Mal ermitteln die Lautertaler Fußballvereine von morgen bis Samstag in einer internen Meisterschaft ihren Pokalsieger. Gastgeber für das Turnier ist – wie der TSV Reichenbach im vergangenen Jahr – ein Club, der heuer sein 125-jähriges Bestehen feiert: der TSV Gadernheim.

Doch an den Turniersieg, den die Reichenbacher 2018 als Ausrichter schafften, wollen die Gadernheimer nicht denken. Abteilungsleiter Fritjof Altetiemann gibt ein bescheidenes Ziel aus: „Wir wollen am Samstag noch mitspielen dürfen.“ Das heißt: Einen der beiden ersten Gruppenplätze belegen und ins Finale oder ins Spiel um Platz drei einziehen. Beim letzten Mal reichte es nur zum letzten Gruppenplatz.

Titelverteidiger TSV Reichenbach

Der TSV Gadernheim trifft morgen in Gruppe 2 in seinem ersten Spiel auf die SG Lautern, mit dabei ist hier noch der SSV Reichenbach. In Gruppe 1 bekommen es TSV Reichenbach und TSV Elmshausen mit der SG Winterkasten/Gadernheim II zu tun, die ein Sechserfeld komplett macht und so dafür sorgt, dass ein „echtes Turnier“ mit zwei Dreiergruppen gespielt werden kann. Von Mittwoch bis Freitag finden ab 18.30 Uhr (bei einer verkürzten Spielzeit von zweimal 30 Minuten) je drei Gruppenspiele statt, am Samstag werden von 14 bis 18 Uhr über die volle Distanz der Cup-Gewinner und die weiteren Platzierten ausgespielt.

Das Finale im vergangenen Jahr war eine klare Sache, der TSV Reichenbach siegte 3:0 gegen den SSV Reichenbach, der den Lautertalpokal zuvor dreimal in Folge gewonnen hatte. Im Spiel um Platz drei gab es ein 1:0 für den TSV Elmshausen gegen den TSV Reichenbach II. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen BA-Torjägerpokal, den 2018 Abedin Reqica vom SSV Reichenbach holte. kr

