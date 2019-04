Gadernheimer bejubeln die Meisterschaft

47. Dertinger Weinfest

Wein, Hoheiten und ein volles Festzelt

Durchwachsen war am Wochenende höchstens das Wetter. Das 47. Weinfest hingegen sorgte bei allen Besuchern für beste Stimmung. Nach einem Ruhetag geht es am Dienstag und Mittwoch weiter. dertingen. „Das Weinfest in Dertingen ...