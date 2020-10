Gadernheimer Derbysieg

Bergstraße.Das Lautertalderby in der Fußball-Kreisliga C zwischen dem TSV Gadernheim und TSV Elmshausen war eine umkämpfte Partie, in der die Gadernheimer als Gastgeber am Ende den Platz mit einem 3:1-Erfolg verlassen konnten. Und diesen Derbysieg bezeichnete Fritjof Altetiemann als verdient.

„Wir hatten in einem lange Zeit ausgeglichenen Spiel ein Chancenübergewicht und standen dazu in der Abwehr

...