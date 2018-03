Anzeige

Fürth/Heppenheim.Der FC Fürth empfängt heute um 20 Uhr den FC Sportfreunde Heppenheim zum Nachholspiel in der Fußball-Gruppenliga. Und die Mannschaft von Trainer Thorben Schmidt ist gegen den direkten Abstiegskampf-Konkurrenten auf Sieg eingestellt, denn die Fürther müssen nach ihrer Nullnummer zuletzt gegen Biebesheim (1:2) schleunigst wieder zu Zählbarem kommen, wenn sie in der Tabelle nicht in unruhige Fahrwasser geraten wollen.

Die Sportfreunde reisen allerdings mit einer Empfehlung in den Odenwald an, konnte das Team von Coach Markus Pleuler doch ihr letztes Punktspiel gegen Aufstiegskandidat SV Unter-Flockenbach mit 4:3 gewinnen. Pleuler war dabei durch die Bank weg zufrieden mit der Leistung seiner Elf, die nun auch in Fürth nun einen ähnlich starken Auftritt auf den Platz bringen soll. Zudem wollen es die Heppenheimer besser machen als bei der Hinspielniederlage, als sie bei überlegenem Spiel ihre Chancen nicht nutzten. Bis auf Muharram Reka und Schlachter hat FC-Coach Schmidt heute alle Mann an Bord. Auch Markus Pleuler hat keine großen Personalsorgen. jz/ü