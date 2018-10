GC Bensheim ermittelte Clubmeister

Bensheim.Bei wunderbarem Oktoberwetter wurde beim Golfclub Bensheim die Vierer-Clubmeisterschaft ausgetragen. 26 Teams gingen an den Start. Den besonderen Reiz des Turnieres stellten die drei unterschiedlichen „Vierer“-Wettspielarten dar, die jeweils in einer 9-Loch-Runde gespielt wurden. Ausgetragen wurden ein Vierball (jeder spielt seinen Ball, das bessere Ergebnis im Team wird gewertet), ein Vierer („klassischer Vierer“) und in der dritten Runde ein Vierer mit Auswahldrive.

Bruttosieger wurden Justin Lenny Kreuzer und Tom Kübel-Heising, Platz zwei belegte das bewährte Team Holger Naumann und Volker Sliwinski, Platz drei ging an Jörn und Jürgen Wissner. Nettosieger wurden Tim und Jürgen Deichert, Barbara Friedrich-Nissler und Carl-Leopold Nissler kamen auf Platz zwei, Sibylle und Ralf Landwehrmann auf Platz drei. Die Siegerehrung wurde verbunden mit der Ehrung der Gewinner beim Jahres-Lochwettspiel, Jürgen Wissner und Christian Hammerl. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018