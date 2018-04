Anzeige

Gronau.Die SG Gronau legte zuletzt in der Fußball-Kreisliga C einen Zwischenspurt ein und nimmt nach den 2:1-Siegen beim SV Schwanheim und gegen die KSG Mitlechtern sowie dem 4:4 bei der SG Hammelbach/Scharbach mit 45 Punkten Tabellenplatz fünf ein. Allerdings droht das Ende dieser Miniserie, denn am heutigen Donnerstag, 19 Uhr, stellt sich mit dem ISC Fürth kein Geringerer als der souveräne Tabellenführer im Bensheimer Stadtteil vor.

„Wir versuchen natürlich alles, damit wir zu Hause ungeschlagen bleiben. Meine Mannschaft will dem Spitzenreiter auf jeden Fall das Leben so schwer wie möglich machen“, kündigte Trainer Mario Pabst an. Die SG Gronau ist in der Tat die einzige Mannschaft in der C-Liga, die noch kein Heimspiel verloren hat. Worauf führt Pabst diese Bilanz zurück? „Von unseren Zuschauern werden wir immer wieder angetrieben. Das Selbstvertrauen in den Spielen auf unserem Naturrasenplatz ist auch deshalb sehr groß.“

Dieser Heimstärke stellt der ISC Fürth freilich entgegen, dass er als einziges Team in dieser Saison in der Fremde noch keinen Dreier eingebüßt hat. Fehlen werden bei der SG Gronau heute Julius Schäfer (muskuläre Probleme) und Kudzai Sibanda (Prüfungsarbeiten). rs