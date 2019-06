Gegen 1. FC Köln „nicht chancenlos“

Wiesbaden.Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat in der ersten Runde des DFB-Pokals (9. bis 12. August) ein attraktives Los gezogen und empfängt den Bundesliga-Rückkehrer 1. FC Köln. „Wir haben uns in den letzten Jahren gegen höherklassige Teams immer sehr teuer verkauft, daher gehen wir gegen Köln zwar als Außenseiter in die Partie, sind aber ganz gewiss nicht chancenlos“, sagte SVWW-Sportdirektor Christian Hock. „Köln ist ein super Club. Das wird ein ganz spannendes Duell“, meinte Sascha Schneider, Leiter Organisation und Administration bei den Hessen.

Wehen Wiesbaden hat sich zudem mit Innenverteidiger Benedikt Röcker verstärkt. Der 29-Jährige wechselt vom dänischen Erstligisten Bröndby IF zum Aufsteiger (Vertrag bis 2021); zuvor spielte er u. a. für VfB Stuttgart und SpVgg Greuther Fürth. Dagegen trennt sich der SVWW von Torwart Markus Kolke (28). Der Verein und entsprach damit dem Wunsch des 28-Jährigen, der nach dem Wehener Aufstieg nun eine neue Herausforderung beim Drittligisten Hansa Rostock sucht. lhe

