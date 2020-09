Gegen den nächsten Außenseiter wollen die Flames nachlegen

Bensheim.Nach dem erfolgreichen Start in die Saison 2020/21 in die Frauenhandball-Bundesliga empfängt die HSG Bensheim/Auerbach am Samstag (18 Uhr) die Handball-Luchse Buchholz-Rosengarten in der Weststadthalle. Mit 34:22 hatten sich die Flames am vergangenen Sonntag beim 1. FSV Mainz 05 durchgesetzt. „Die ersten 20 bis 25 Minuten waren imponierend“, sagt HSG-Coach Heike Ahlgrimm zur gelungenen

...