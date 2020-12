Gegen den Tabellenführer zeigt der SV Waldhof, was er kann

Mannheim.Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, um klarzustellen, zu was der SV Waldhof Mannheim spielerisch in der Lage ist – die Entstehung der zwischenzeitlichen 2:1-Führung bei der 4:1 (1:1)-Gala gegen den bisherigen Drittliga-Tabellenführer 1. FC Saarbrücken hätte wohl auch die letzten Zweifler verstummen lassen. Hacke Ferati, Hacke Martinovic, Flanke Hofrath, Tor Boyamba (49.). Diese Mischung aus Frechheit, Selbstvertrauen und Können war am Samstag der Höhepunkt eines beeindruckenden Auftritts, den am besten der an allen vier Treffern beteiligte Doppel-Torschütze Dominik Martinovic erklären konnte. „Der Trainer sagt, wir sollen vorne einfach frei Fußball spielen. Wir kennen unsere Laufwege inzwischen immer besser. Das läuft ganz gut bisher“, meinte der Angreifer.

Zu Beginn der Saison ließ der 23-Jährige noch einige „Hundertprozentige“ liegen und wurde von einigen schon als „Chancentod“ tituliert, mittlerweile hat Martinovic mit seinen Treffern Nummer fünf und sechs (25./59.) bereits seine Bilanz aus der kompletten Saison 2019/20 übertroffen, in der er für Absteiger Großaspach auf vier Tore kam.

„Dominik ist vor und nach dem Training professionell, fleißig und stark am Ball. Wenn er weiter so an sich arbeitet und in der Box effektiv ist, hat der Junge noch einiges vor sich“, hofft SVW-Trainer Patrick Glöckner auf weitere Sternstunden seines Stürmers, der den Sieg gegen die Saarländer nicht zuletzt als Statement verstanden wissen wollte: „Wir wollten zeigen, dass wir nicht ins Mittelfeld gehören.“

„Hut ab, wie die Jungs das bewerkstelligt haben“, betonte Glöckner die Art und Weise, mit der seine Profis nach 25 Minuten beim Stand von 0:1 (Mendler/15.) mit dem Rücken zur Wand den Dreh Richtung eigene Dominanz gefunden hatten. „Wir hatten Saarbrücken mit einer anderen Grundformation erwartet“, erläuterte Glöckner die Anpassungsprobleme. Als die Umstellung des SVW griff, veränderte sich das Spiel völlig. Nach Martinovics Ausgleich ging es nur noch in eine Richtung.

SV Waldhof: Bartels – Gohlke, Verlaat, Seegert – Costly, Christiansen, dos Santos (76. Ünlücifci), Donkor (46. Hofrath) – Boyamba (85. Jurcher), Ferati – Martinovic.

Tore: 0:1 Mendler (15.). 1:1 Martinovic (25.), 2:1 Boyamba (49.), 3:1 Martinovic (59.), 4:1 Costly (85.). th

Wehen profitiert von Doppelpack

Der SV Wehen Wiesbaden ist mit einem 2:1 (1:0) gegen Hansa Rostock in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Grundlage legte Benedict Hollerbach (34./48.) mit einem Doppelpack zur 2:0-Führung. Den Anschlusstreffer für die Gäste erzielte der niederländische Stürmer John Verhoek (68.). Die Platzherren waren in der ersten Halbzeit die dominierende Mannschaft. Nach der Pause mussten sie sich dem zunehmenden Druck der Rostocker erwehren, die sich aber Fehler im Spielaufbau leisteten und es den Hessen damit leicht machten, den Vorsprung zu halten.

2. Liga: Bei der Rückkehr nach Würzburg zwei Monate nach dem Weggang hat Michael Schiele als neuer Trainer des SV Sandhausen einen wichtigen 3:2 (1:1)-Sieg im Tabellenkeller der 2. Bundesliga geholt. Matchwinner Daniel Keita-Ruel brachte die Gäste in Führung (18.). Mitja Lotric glich aus (42.). Für die Vorentscheidung in einem schwachen Spiel mit etlichen Fouls und Nickligkeiten sorgten Ivan Paurevic (54.) und Keita-Ruel (69.). Der Tiefpunkt für die Kickers mit dem neuen Chefcoach Bernhard Trares aus Heppenheim war die Rote Karte gegen Ewerton (74.). Der Anschlusstreffer von Daniel Hägele kam zu spät (88.). dpa

