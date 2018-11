Gegner des HC VfL ist angeschlagen

Heppenheim.Der HC VfL Heppenheim steht erneut vor einem Spitzenspiel. Am Sonntagabend (18 Uhr) empfängt der Handball-Bezirksoberligist und Tabellenvierte den Dritten ESG Crumstadt/Goddelau in der heimischen Nibelungenhalle.

Alles andere als überzeugend waren die Ergebnisse der vergangenen Wochen für die ESG. Als Aufstiegsfavorit in die Saison gestartet, musste Crumstadt/Goddelau zuletzt drei Niederlagen in Folge einstecken. Am vergangenen Wochenende setzte es ein 30:32 in Groß-Rohrheim. Von dieser Negativserie will sich Heppenheims Trainer Timo Leister nicht blenden lassen: „Das wird ein gefährliches Spiel für uns. Meine Mannschaft ist vor der ESG gewarnt. Die Crumstädter Niederlage in Groß-Rohrheim kam für mich nicht überraschend, schließlich zähle ich auch den TVG zu den Titelaspiranten.“

Von seiner Mannschaft fordert Leister die Rückkehr in die Erfolgsspur. „Unser Ziel muss es sein, in der Deckung wieder zuzulegen. 30 Gegentore wie zuletzt in Arheilgen sind zu viel.“ Personell steht hinter dem Einsatz von Oliver Heß aus privaten Gründen ein Fragezeichen. ki/ü

