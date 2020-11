Gegner des SV Waldhof in Quarantäne

Mannheim.Die Nachricht, die sich am Mittwoch angedeutet hatte, kam gestern am frühen Nachmittag: Das Gesundheitsamt für den Kreis Emsland hat die komplette Mannschaft und den Betreuerstab des Fußball-Drittligisten SV Meppen in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne schickt, nachdem sieben Personen im Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Eine offizielle Spielabsage des auf Samstag

...