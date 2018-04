Anzeige

Heppenheim.Ein schweres Auswärtsspiel hat am Sonntag (18 Uhr) der HC VfL Heppenheim in der Handball-Bezirksoberliga beim Tabellenzweiten ESG Crumstadt/Goddelau zu bestreiten. Das Team von Trainer Timo Leister hat noch gute Erinnerungen an das Hinspiel Anfang Dezember, das man als Aufsteiger gegen den Aufstiegsaspiranten überraschend deutlich 34:25 gewann.

Entsprechend gehen sie in der Kreisstadt davon aus, dass die ESG noch eine Rechnung mit dem HC VfL offen hat. Leister, geht davon aus, dass ihm sein weitgehend kompletter Kader zur Verfügung stehen wird. ki/ü