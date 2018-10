Gegner Lörzenbach nimmt Einladung an

Reichenbach.Deutliche Worte fand Christian Bauer nach der 3:7-Heimniederlage des TSV Reichenbach gegen den SV Lörzenbach. „Unser Defensivverhalten war nicht A-Liga-tauglich“, schimpfte der TSV-Coach. Die Reichenbacher boten den spielstarken Gästen reichlich Platz, um ihre Angriffe ausspielen zu können. Bauer: „Wir haben die Räume nicht besetzt, waren zu weit weg und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen.“ Mitte der ersten Hälfte waren die TSV-Kicker noch dran am Gegner. Falkenberg verkürzte auf 1:2, die Chance zum Ausgleich ließ Julian Beilstein liegen, als er vom Punkt an SV-Keeper Sobolekski scheiterte. Im Gegenzug stellte Krauss auf 1:3.

TSV Reichenbach: Wiesner - Markus Schneider, Eckhardt, Füchtenkordt, Oberle, Czanecki, Julian Beilstein, Falkenberg, Wolf, Stefan Schneider, Ohlemüller. - Eingewechselt: Metzner, Zajac, Müller.

Tore: 0:1 Denis Dörsam (12.), 0:2 Krauss (20.), 1:2 Falkenberg (24.), 1:3 Krauss (27.), 1:4 Ingo Dörsam (45.+1), 2:4 Oberle (45.+2), 2:5 Feller (49.), 2:6 Krauss (53.), 3:6 Oberle (75.), 3:7 Denis Dörsam (77.). - Zuschauer: 80. - Bes. Vork.: Julian Beilstein (TSV) scheitert mit Foulelfm. an Sobolewski (26.). - Beste Spieler: keine / Trares, Krauss. eh/p

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.10.2018