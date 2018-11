Geknickt ins nächste Derby

Erbach.Vor einer erneut schweren Aufgabe steht am Samstag (19.15 Uhr) der SV Erbach in der Handball-Bezirksoberliga gegen den TV Lampertheim. Die jüngste 18:19-Niederlage in Erfelden sorgte für Ernüchterung im SVE-Lager. Dabei war es nicht die Niederlage an sich. Die Art und Weise der Pleite war es, die viele Fragen aufwarf.

Der TV Lampertheim beeindruckte jüngst beim 25:24-Heimerfolg gegen den Tabellenführer und Titelaspiranten HSG Langen. „Ich habe den TVL schon beim 27:27 in Heppenheim gesehen. Dieses Spiel hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Die Mannschaft ist hervorragend mit erfahrenen, aber auch jungen Spielern besetzt. Sie strotzen vor Selbstbewusstsein und werden mit entsprechend breiter Brust bei uns antreten“, ist sich Erbachs Abteilungsleiter Thomas Flath sicher. In personeller Hinsicht dürfte dem Trainergespann Andreas Lulay und Nemanja Skrobic bis auf die Langzeitverletzten der komplette Kader zur Verfügung stehen. ki/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018