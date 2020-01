Gelassenheit beim Aufgalopp

Mannheim.Nach zweiwöchiger Pausesind die Fußballer des Drittligisten SV Waldhof Mannheim wieder aktiv. Pünktlich um 10 Uhr bat Trainer Bernhard Trares am Samstag zum Auftakt der Wintervorbereitung auf das Trainingsgelände am Alsenweg. Schließlich will der Überraschungsdritte auch die restliche Rückrunde seriös angehen und möglichst die große (Aufstiegs-)Chance nutzen, die sich aufgrund der starken ersten Halbserie für den Aufsteiger aufgetan hat. Größeren Einfluss auf den Alltag soll die positive Tabellensituation allerdings nicht nehmen.

„Wir schauen, dass wir in den nächsten Wochen gut arbeiten, den Rest lassen wir auf uns zukommen“, sagte beispielsweise Kapitän Kevin Conrad, nachdem die ersten 70 Trainingsminuten absolviert waren. Ab dem heutigen Montag bis zum 13. Januar schlagen Trares & Co. an der türkischen Riviera in Side nun schon zum dritten Mal in vier Jahren ihr Trainingslager auf. th

